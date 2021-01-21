Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ее мама не смогла реализовать свой талант так, как бы ей этого хотелось.

 
|
Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком
Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ее мама Екатерина – очень талантливый человек.

"Как-то так сложилось, что она не реализовалась так, как бы ей хотелось. Она у меня очень талантливый человек. Очень. Ну как минимум это была бы лучшая тамада в Хмельницкой области" – заявила Никитюк.

По словам ведущей, ее мама также могла бы стать одним из лучших врачей.

"Просто когда-то, когда она хотела поступать в мединститут, нужно было дать взятку", – призналась Никитюк.

В ответ на это Гордон посоветовал ведущей начать с мамой совместный проект.

"Дочка с мамой, и обе Никитюк, – это будет супер. Если она лучший тамада Хмельницкой области. Это же супер будет. Необычно и неожиданно", – завил он.

"Папа в шоке, как обычно, будет", – озвучила вероятную реакцию своего отца в случае реализации такого проекта ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Леся и Иван Никитюки. Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, телеведущая, семья, Леся Никитюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
Дмитрий ГОРДОН
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS