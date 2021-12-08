Зеленский ожидает, что ТКГ примет решение о возобновлении перемирия на Донбассе и обмене удерживаемыми лицами

Об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас, когда мы встречаемся, проходит заседание ТКГ, где сегодня – хотелось бы верить – мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, обмен пленными и открытие КПВВ", – сказал президент.

Он напомнил, что на подконтрольной украинскому правительству территории контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения готовы к работе. Зеленский выразил надежду, что КПВВ откроют и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.