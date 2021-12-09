Кабмин предложил ужесточить ответственность за публичное отрицание агрессии РФ против Украины

Об этом 9 декабря на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, про неукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не про свободу слова, а про содействие агрессору. К сожалению, даже на восьмом году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что закон будет касаться политиков.

"Уверен, что Верховная Рада поддержит такую инициативу", – сказал премьер.