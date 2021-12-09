Под Воронежем заметили зенитный ракетный комплекс "Бук" – Conflict Intelligence Team

Аналитики CIT пришли к выводу, что на станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе Фото: mil.ru (архив)

Соответствующие видео впервые были опубликованы в TikTok, 8 декабря их выложил Telegram-канал "Записки охотника".

В описании к видеороликам говорится, что они сняты в военно-полевом лагере близ села Масловка под Воронежем. Воронежская область России граничит с подконтрольной украинскому правительству частью Луганской области.

В роликах можно увидеть самоходную огневую установку ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38. Бортовые номера установок закрашены.

Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе (один дивизион). Кроме того, в видео снято множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, радиолокационная станция 9С18М1 "Купол".

По информации CIT, на станции находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. "Все эти соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие элементов которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на станцию Масловка ранее отмечали мы и другие исследователи", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, эти данные позволяют заключить, что, несмотря на переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сосредоточение российских войск близ украинских границ продолжается.

В CIT отметили, что некоторые западные аналитики, в частности аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, полагают, что даже в случае, если приказ об операции на территории Украины не будет отдан, большая часть накопленных РФ войск останется у границы как минимум в течение 2022 года.