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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Воронежем заметили зенитный ракетный комплекс "Бук" – Conflict Intelligence Team

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Аналитики CIT пришли к выводу, что на станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе
Аналитики CIT пришли к выводу, что на станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе
Фото: mil.ru (архив)

В соцсетях появились видео из российского военно-полевого лагеря под Воронежем, неподалеку от границы Украины, на которых можно заметить элементы зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом сообщила группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram.

Соответствующие видео впервые были опубликованы в TikTok, 8 декабря их выложил Telegram-канал "Записки охотника".

В описании к видеороликам говорится, что они сняты в военно-полевом лагере близ села Масловка под Воронежем. Воронежская область России граничит с подконтрольной украинскому правительству частью Луганской области.

В роликах можно увидеть самоходную огневую установку ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38. Бортовые номера установок закрашены.

Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе (один дивизион). Кроме того, в видео снято множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, радиолокационная станция 9С18М1 "Купол".

По информации CIT, на станции находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. "Все эти соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие элементов которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на станцию Масловка ранее отмечали мы и другие исследователи", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, эти данные позволяют заключить, что, несмотря на переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сосредоточение российских войск близ украинских границ продолжается.

В CIT отметили, что некоторые западные аналитики, в частности аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, полагают, что даже в случае, если приказ об операции на территории Украины не будет отдан, большая часть накопленных РФ войск останется у границы как минимум в течение 2022 года.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

7 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, военные, граница, танки, вооружение, нападение, Воронеж, Бук, вторжение, российская агрессия, наступление, война в Украине, Conflict Intelligence Team, ракетный комплекс, границы, российские военные
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