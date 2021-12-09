Под Воронежем заметили зенитный ракетный комплекс "Бук" – Conflict Intelligence Team

Соответствующие видео впервые были опубликованы в TikTok, 8 декабря их выложил Telegram-канал "Записки охотника".
В описании к видеороликам говорится, что они сняты в военно-полевом лагере близ села Масловка под Воронежем. Воронежская область России граничит с подконтрольной украинскому правительству частью Луганской области.
В роликах можно увидеть самоходную огневую установку ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38. Бортовые номера установок закрашены.
Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может быть по меньшей мере один комплекс "Бук" в полном составе (один дивизион). Кроме того, в видео снято множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, радиолокационная станция 9С18М1 "Купол".
По информации CIT, на станции находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. "Все эти соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие элементов которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на станцию Масловка ранее отмечали мы и другие исследователи", – подчеркнули аналитики.
По их мнению, эти данные позволяют заключить, что, несмотря на переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сосредоточение российских войск близ украинских границ продолжается.
В CIT отметили, что некоторые западные аналитики, в частности аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, полагают, что даже в случае, если приказ об операции на территории Украины не будет отдан, большая часть накопленных РФ войск останется у границы как минимум в течение 2022 года.
There is nothing forcing Russia to take one of those two options in the next two months. More likely, much of the Central Military District's 41st Combined Arms Army and other units will remain near Ukraine's borders throughout much of 2022 or longer. https://t.co/DiKXVALnjE— Rob Lee (@RALee85) December 7, 2021
С конца октября западные СМИ пишут, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.
7 декабря Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.