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ПОЛИТИКА

Россия на оккупированную территорию Донбасса перевезла три "Бука" – Грозев

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Рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам
Рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам
Фото: ЕРА

На оккупированную территорию Донбасса Россия завезла три зенитно-ракетных комплекса "Бук", выяснили авторы расследования о спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью "Новой газете", опубликованном 18 ноября.

"Сначала перешли два "Бука". Тот "Бук", который был предназначен для "ДНР", который должен был дойти к [так называемому министру обороны "ДНР" того времени Игорю] Гиркину в Снежное, его первая версия сгорела по дороге, так как была очень старой. Но был еще один, который дошел", – отметил Грозев.

Во время подготовки расследования по "вагнергейту" журналисты пообщались с человеком по фамилии Григорян, он рассказал, кто курировал доставку ЗРК на территорию Украины.

"Он все эти имена, которые мы знали ранее, рассказывает и заполняет пазл. Мы понимаем, кто был над кем, кто отвечал за что. Только на основе этих звонков можно написать историю этой войны. И я надеюсь, что кто-то это сделает, а не будет постоянно говорить, кто "слил" эту спецоперацию", – добавил расследователь.

По информации Грозева, в ходе подготовки спецоперации по задержанию вагнеровцев Украина собрала информацию, которая может в суде использоваться как доказательство причастности России к крушению самолета рейса МН17 на Донбассе.

"Без этих материалов все эти дела становятся в 10 раз слабее. Все это время Украина не передавала эти данные другим странам. Для меня это политическое преступление. Никакого оправдания не может иметь украинская власть. А почему [она] этого не делала? Из-за каких-то внутриукраинских трений, которые настолько мельче, чем интерес всей Украины и других стран. Это нельзя простить так легко", – заявил Грозев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Теги: Украина, Нидерланды, Малайзия, боевики, Снежное, Игорь Гиркин, Бук, расследование, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев
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