Россия на оккупированную территорию Донбасса перевезла три "Бука" – Грозев

"Сначала перешли два "Бука". Тот "Бук", который был предназначен для "ДНР", который должен был дойти к [так называемому министру обороны "ДНР" того времени Игорю] Гиркину в Снежное, его первая версия сгорела по дороге, так как была очень старой. Но был еще один, который дошел", – отметил Грозев.

Во время подготовки расследования по "вагнергейту" журналисты пообщались с человеком по фамилии Григорян, он рассказал, кто курировал доставку ЗРК на территорию Украины.

"Он все эти имена, которые мы знали ранее, рассказывает и заполняет пазл. Мы понимаем, кто был над кем, кто отвечал за что. Только на основе этих звонков можно написать историю этой войны. И я надеюсь, что кто-то это сделает, а не будет постоянно говорить, кто "слил" эту спецоперацию", – добавил расследователь.

По информации Грозева, в ходе подготовки спецоперации по задержанию вагнеровцев Украина собрала информацию, которая может в суде использоваться как доказательство причастности России к крушению самолета рейса МН17 на Донбассе.

"Без этих материалов все эти дела становятся в 10 раз слабее. Все это время Украина не передавала эти данные другим странам. Для меня это политическое преступление. Никакого оправдания не может иметь украинская власть. А почему [она] этого не делала? Из-за каких-то внутриукраинских трений, которые настолько мельче, чем интерес всей Украины и других стран. Это нельзя простить так легко", – заявил Грозев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".