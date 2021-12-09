Блинкен о конфликте России и Запада: На кону стоит нечто большее, чем даже Украина

Блинкен подчеркнул, что "двери НАТО остаются открытыми для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям" Фото: EPA

Издание отмечает, что на встрече шла речь о возможных вторжениях РФ на территорию Украины и Китая – в Тайвань. Госсекретарь США назвал попытки РФ и Китая расширить свою территорию таким образом "серьезной ошибкой с серьезными последствиями", но отказался подробно описывать возможные ответные меры США в этих случаях.

Он напомнил, что президент США Джо Байден обещал России применить "эффективные экономические меры" в случае вторжения, и выразил надежду, что видеоконференция Байдена и президента РФ Владимира Путина повлияет на российского лидера.

Блинкен подчеркнул, что требование России гарантий непринятия в НАТО новых членов выводит нынешнее противостояние РФ и Запада за рамки вопроса об Украине.

"На кону стоит нечто большее, чем даже Украина, и это действительно затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать международная система... Мы ясно дали понять, что считаем неприемлемым, когда одна страна пытается указывать другой, каким должен быть ее выбор, в том числе в вопросе о том, с кем ей вступать в ассоциации. Изменение границ силой неприемлемо... И если эти основополагающие принципы будут оспариваться и это будет происходить безнаказанно, это подорвет всю систему", – сказал госсекретарь США.

Он еще раз подчеркнул, что "двери НАТО остаются и будут оставаться открытыми для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям".

Чиновник также заверил, что Россия всегда может высказать, что ее беспокоит в сфере безопасности, и в США готовы обсудить это.

Госсекретарь отметил, что дальнейшая военная помощь США Украине, ее характер и масштаб будут зависеть "от того, что делает или не делает Россия в плане продолжения эскалации, в плане совершения новых актов агрессии против Украины".