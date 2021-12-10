Арестович рассказал, сколько человек Украина может передать в рамках обмена с ОРДЛО

"310 человек сейчас мы удерживаем, которых можем обменять. 310. Они [оккупанты] у нас – 427. Там, смотря, как считать, Но примерно такая цифра. Как видим, эти цифры сопоставимы. Есть кого и на кого менять. Нет только доброй воли российской стороны. Они категорически это отвергают под надуманными предлогами", – сказал он.
На этой неделе украинская делегация в ТКГ предлагала провести до Нового года обмен до 60 удерживаемых лиц, но РФ отвергла предложение.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.
Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.