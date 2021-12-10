Арестович рассказал, сколько человек Украина может передать в рамках обмена с ОРДЛО

Арестович: Есть кого и на кого менять. Нет только доброй воли российской стороны Фото: radiosvoboda.org

"310 человек сейчас мы удерживаем, которых можем обменять. 310. Они [оккупанты] у нас – 427. Там, смотря, как считать, Но примерно такая цифра. Как видим, эти цифры сопоставимы. Есть кого и на кого менять. Нет только доброй воли российской стороны. Они категорически это отвергают под надуманными предлогами", – сказал он.

На этой неделе украинская делегация в ТКГ предлагала провести до Нового года обмен до 60 удерживаемых лиц, но РФ отвергла предложение.