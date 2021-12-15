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Шольц заявил, что любое нарушение территориальной целостности Украины "будет иметь высокую цену" для РФ

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Шольц сказал, что ФРГ "с большой обеспокоенностью" смотрит на ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе
Шольц сказал, что ФРГ "с большой обеспокоенностью" смотрит на ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе
Фото: EPA

Любое нарушение территориальной целостности Украины будет иметь последствия для России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в парламенте ФРГ 15 декабря, пишет Reuters.

Он сказал, что ФРГ "с большой обеспокоенностью" смотрит на ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе.

По словам Шольца, любое нарушение территориальной целостности Украины "будет иметь высокую цену", и Германия "будет говорить здесь в один голос с европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками".

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 14 декабря, что угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, российская агрессия, война в Украине, войска, Олаф Шольц
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