В Белом доме считают "хорошим знаком" продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

Псаки отметила, что у нее нет новой информации о каких-либо сигналах по деэскалации ситуации на российско-украинской границе Фото: EPA

"Это хороший знак – что дипломатические переговоры и обсуждения продолжаются, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и нашими европейскими партнерами", – сказала Псаки.

В то же время Псаки отметила, что у нее нет новой информации о каких-либо сигналах по деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Спикер отметила, что в Белом доме "внимательно за этим наблюдают".

Псаки сообщила, что Соединенные Штаты продолжают консультации с европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат переговоров по безопасности, о которых договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

13 декабря в Киеве с рабочим визитом перед поездкой в Москву пребывала заместитель государственного секретаря США Керен Донфрид. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники скоординировали позиции Вашингтона и Киева накануне визита помощницы госсекретаря в РФ, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.