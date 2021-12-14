Помощница госсекретаря США встретилась в Киеве с Кулебой перед визитом в Москву

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба", – говорится в сообщении.

Американская сторона подтвердила непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против Украины, сообщили в МИД.

mfa.gov.ua

Кулеба, в свою очередь, подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации и мирному урегулированию.

"Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования", – добавили в МИД.

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.