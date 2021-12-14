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ПОЛИТИКА

Помощница госсекретаря США встретилась в Киеве с Кулебой перед визитом в Москву

Кулеба и Донфрид скоординировали позиции Украины и США
Кулеба и Донфрид скоординировали позиции Украины и США
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с помощницей Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая прибыла в Киев с рабочим визитом перед поездкой в Москву. Об этом сообщили в МИД Украины 13 декабря.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба", – говорится в сообщении.

Американская сторона подтвердила непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против Украины, сообщили в МИД.

mfa.gov.ua
mfa.gov.ua

Кулеба, в свою очередь, подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации и мирному урегулированию.

"Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования", – добавили в МИД. 

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, США, МИД Украины, Донбасс, Госдепартамент США, Дмитрий Кулеба, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, Карен Донфрид
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