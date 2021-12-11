Арестович заявил, что Ермак по 10 раз в сутки звонит представителям США

Арестович рассказал, кому, в частности, звонит Ермак (на фото) Фото: president.gov.ua

Эта тема была затронута при обсуждении переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в контексте "ни одного вопроса об Украине без Украины".

"Контакты очень интенсивны с США. Руководитель офиса Андрей Ермак сейчас, может, телефонных звонков штук 10 в сутки делает, постоянно общаясь с представителями США, решает этот трек", – сказал Арестович.

В числе собеседников Ермака он упомянул, в частности, государственного секретаря США Энтони Блинкена и советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

"То есть постоянно согласовывает общий трек по отношению к проблеме мирного урегулирования", – подчеркнул Арестович.