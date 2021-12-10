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Арестович заявил, что "ни разу" и "ни от кого" не слышал в Офисе президента фамилию Портнова

Арестович: Ни разу я в Офисе президента не слышал фамилию Портнова ни от кого. Возможно, эти тайные переговоры ведутся вне моего присутствия
Арестович: Ни разу я в Офисе президента не слышал фамилию Портнова ни от кого. Возможно, эти тайные переговоры ведутся вне моего присутствия
Фото: radiosvoboda.org

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что ни разу не слышал в ОП фамилию попавшего под санкции США бывшего первого замглавы Администрации Президента Андрея Портнова.

Об этом он заявил "Радіо Свобода"

"Портнов что – друг, сват или брат? [Глава ОП] Андрей [Ермак] давно давал оценку Портнову и говорил, что считает его фигурой, которая мягко говоря виновна во многих невзгодах, случившихся с Украиной – начиная от так называемого Уголовного кодекса Портнова", – сказал Арестович. 

Он заявил, что считает враждебной фигурой Портнова. Также он ответил на вопрос о возможных связях Портнова с замглавы ОП Олега Татарова. 

"Я Татарова вижу каждый день. Ни разу я не слышал от него фамилию Портнова. Ни одного. [...] Ни разу я в Офисе президента не слышал фамилию Портнова ни от кого. Возможно, эти тайные переговоры ведутся вне моего присутствия, но я за год ни разу не слышал", – сказал Арестович.

О связи Татарова с Портновым заявлял глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его информации, введение санкций против первого замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Портнова связано с конкурсным отбором главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

"Татаров планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка – руками Портнова в судебной системе. После чего это решение ОАСК пойдет в Шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек, похоже, небезразличный Татарову – Елена Кузьмишина", – заявлял Шабунин в Telegram 9 декабря.

Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

В тот же день США ввели санкции "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе" против отстраненного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, а также в отношении его супруги Ольги Тупицкой. Им обоим запрещен въезд в США.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

Конкурс на должность главы САП длится более 15 месяцев, несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник. 

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса: детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, санкции, Андрей Портнов, Олег Татаров, конкурс, Виталий Шабунин, Алексей Арестович, антикоррупционная прокуратура, САП, суд, Офис президента Украины
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