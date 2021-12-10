Арестович заявил, что "ни разу" и "ни от кого" не слышал в Офисе президента фамилию Портнова

Арестович: Ни разу я в Офисе президента не слышал фамилию Портнова ни от кого. Возможно, эти тайные переговоры ведутся вне моего присутствия Фото: radiosvoboda.org

Об этом он заявил "Радіо Свобода".

"Портнов что – друг, сват или брат? [Глава ОП] Андрей [Ермак] давно давал оценку Портнову и говорил, что считает его фигурой, которая мягко говоря виновна во многих невзгодах, случившихся с Украиной – начиная от так называемого Уголовного кодекса Портнова", – сказал Арестович.

Он заявил, что считает враждебной фигурой Портнова. Также он ответил на вопрос о возможных связях Портнова с замглавы ОП Олега Татарова.

"Я Татарова вижу каждый день. Ни разу я не слышал от него фамилию Портнова. Ни одного. [...] Ни разу я в Офисе президента не слышал фамилию Портнова ни от кого. Возможно, эти тайные переговоры ведутся вне моего присутствия, но я за год ни разу не слышал", – сказал Арестович.

О связи Татарова с Портновым заявлял глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его информации, введение санкций против первого замглавы АП времен президентства Виктора Януковича Портнова связано с конкурсным отбором главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Татаров планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка – руками Портнова в судебной системе. После чего это решение ОАСК пойдет в Шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек, похоже, небезразличный Татарову – Елена Кузьмишина", – заявлял Шабунин в Telegram 9 декабря.