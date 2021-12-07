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Комиссия определила двух кандидатов на пост главы САП, им назначили собеседование

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Заседание конкурсной комиссии состоялось
Заседание конкурсной комиссии состоялось
Фото: slovoidilo.ua

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщило издание "Бабель" 7 декабря.

Члены комиссии утверлили результаты практического задания кандидатов и назначили дату собеседования с двумя финалистами на 10.00 21 декабря.

После пересчета Александр Клименко получил в среднем 18 баллов (162 балла от комиссии в целом за задание), а Андрей Синюк – 14 баллов (121,5 балла в целом).

Средние баллы должны добавлять к общей сумме баллов (до практического задания у Клименко было 212 баллов, у Синюка – 195).

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа 2021 года директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Заседание комиссии по отбору главы САП 2 декабря в очередной раз не состоялось. Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявлял, что конкурс длится 15 месяцев. Он также писал, что заседание сорвали "подконтрольные Банковой члены комиссии". Предыдущее заседание должно было состояться 25 ноября, но тоже было сорвано

Теги: прокуратура, конкурс, САП
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