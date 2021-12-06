Послы G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформировании СБУ и избрание главы САП

"Послы G7 были рады обсудить украинскую безопасность и солидарность с Андреем Ермаком. Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений как основы для превращения ее в современную службу безопасности", – указывается в заявлении.

Послы "Большой семерки" также "подчеркнули необходимость прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного Суда".

Они снова подчеркнули, что "процесс избрания нового специализированного антикоррупционного прокурора должен завершиться быстро и в полной прозрачности".

Посли також підкреслили необхідність прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду, і знову наголосили, що процес обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора має завершитися швидко та в повній прозорості. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 6, 2021

Ермак заверил послов G7, что президент Владимир Зеленский "заинтересован в доведении этих процессов до результата, которого ожидают украинское общество и иностранные партнеры Украины", сообщил пресс-центр офиса главы государства.

Послы G7 призывали Украину принять доработанный закон о реформировании СБУ уже несколько раз с начала октября.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Последняя председательствует в объединении в 2021 году.