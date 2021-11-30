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"Зеленский расстроен". В ОП прокомментировали отказ КСУ приводить к присяге двух судей, назначенных президентом

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Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины
Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен решением Конституционного Суда Украины, который отсрочил принятие присяги судьями Оксаной Грищук и Александром Петришиним. Об этом 30 ноября в Facebook заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", – написал Никифоров.

По его словам, Зеленский надеется на то, что в Верховном Суде "осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны".

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4668453029888909

Контекст:

Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Оксану Грищук и Александра Петришина. Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

30 ноября КСУ отсрочил принятие присяги судьями Грищук и Петришиним.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

Теги: Верховный Суд, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, Сергей Никифоров
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