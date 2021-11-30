"Зеленский расстроен". В ОП прокомментировали отказ КСУ приводить к присяге двух судей, назначенных президентом

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", – написал Никифоров.

По его словам, Зеленский надеется на то, что в Верховном Суде "осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны".