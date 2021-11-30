КСУ отсрочил приведение к присяге двух судей, назначенных Зеленским

"Сегодня Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины", – написала она.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Грищук и Петришина. Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.