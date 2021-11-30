В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах

В КСУ отметили, что президент назначает шесть из 18 судей КСУ и в период с 2013-го по 2018 год главы государства назначали судей, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должностей в соответствии со ст. 149¹ Конституции.

"Чтобы процедура назначения судей КСУ и обретения ими полномочий соответствовала требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом, непременно должны соблюдаться предписания Конституции Украины, гарантирующие верховенство права (правовластия) в Украине и разделение государственной власти с тем, чтобы в состав КСУ входили судьи, назначенные способом, который соответствует понятию "суд, установленный законом" в смысле статьи 6 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод 1950 года]", – говорится в сообщении.