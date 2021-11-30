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В КСУ заявили, что судей, назначенных Зеленским, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах

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В КСУ опубликовали позицию по поводу судей, назначенных Зеленским
В КСУ опубликовали позицию по поводу судей, назначенных Зеленским
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Специальное заседание Конституционного Суда Украины для приведения к присяге судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским 26 ноября, будет созвано после прекращения полномочий или освобождения от должностей судей, назначенных в период с 2013-го по 2018 год. Об этом 30 ноября заявила пресс-служба КСУ.

В КСУ отметили, что президент назначает шесть из 18 судей КСУ и в период с 2013-го по 2018 год главы государства назначали судей, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должностей в соответствии со ст. 149¹ Конституции.

"Чтобы процедура назначения судей КСУ и обретения ими полномочий соответствовала требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом, непременно должны соблюдаться предписания Конституции Украины, гарантирующие верховенство права (правовластия) в Украине и разделение государственной власти с тем, чтобы в состав КСУ входили судьи, назначенные способом, который соответствует понятию "суд, установленный законом" в смысле статьи 6 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод 1950 года]", – говорится в сообщении.

Контекст:

Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины – Оксану Грищук и Александра Петришина. Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря отмечала, что они назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

30 ноября КСУ отсрочил принятие присяги судьями Грищук и Петришиним.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Теги: Конституционный Суд, судьи, КСУ, Александр Тупицкий
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