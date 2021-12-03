"В этой истории Татаров враг". Шабунин сообщил об очередном срыве заседания комиссии по отбору главы САП. Ее члены обнародовали оценки

"Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы за практическое задание (состоявшееся месяц назад), а также назначать дату собеседования с двумя финалистами. Конкурс длится уже 15 месяцев", – отметил Шабунин. По его данным, Офис президента намерен фальсифицировать конкурс.
Заседание перенесли на 6-е и 7 декабря, проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. Это сообщение появилось на сайте ОГП, когда в Zoom для заседания собрались почти все члены комиссии, написал в Facebook один из членов комиссии Роман Куйбида.
По его словам, на заседании был бы кворум. Настоящие причины отсрочки непонятны, уточнил Куйбида.
"В связи с неожиданной и безосновательной отменой заседания конкурсной комиссии по отбору руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на котором должно было состояться объявление баллов кандидатам за практическое задание, члены комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы. По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – заявил он.
Куйбида опубликовал оценки, которые выставил он и его коллеги.
Драго Кос:
Нона Цоцория:
Томас Фейерстон:
Роман Куйбида:
В комментариях к этому посту Шабунин поблагодарил Куйбиду за публикацию оценок и комиссию – "за стойкость в 15-месячном марафоне". Активисту предложили тегнуть генпрокурора Ирину Венедиктову.
Он ответил, что "в этой истории [замглавы Офиса президента Олег] Татаров враг, и, возможно, [глава ОП Андрей] Ермак".
Предыдущее заседание должно было состояться 25 ноября, но тоже было сорвано.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.
Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").
Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.
Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.