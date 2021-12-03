ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"В этой истории Татаров враг". Шабунин сообщил об очередном срыве заседания комиссии по отбору главы САП. Ее члены обнародовали оценки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конкурс на должность главы САП длится уже 15 месяцев
Конкурс на должность главы САП длится уже 15 месяцев
Фото: slovoidilo.ua

Заседание комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры 2 декабря очередной раз не состоялось, его сорвали "подконтрольные Банковой члены комиссии". Об этом глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил в Facebook.

"Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы за практическое задание (состоявшееся месяц назад), а также назначать дату собеседования с двумя финалистами. Конкурс длится уже 15 месяцев", – отметил Шабунин. По его данным, Офис президента намерен фальсифицировать конкурс.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158622962519537

Заседание перенесли на 6-е и 7 декабря, проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. Это сообщение появилось на сайте ОГП, когда в Zoom для заседания собрались почти все члены комиссии, написал в Facebook один из членов комиссии Роман Куйбида. 

https://www.facebook.com/kuybida/posts/10226937898017305

По его словам, на заседании был бы кворум. Настоящие причины отсрочки непонятны, уточнил Куйбида. 

"В связи с неожиданной и безосновательной отменой заседания конкурсной комиссии по отбору руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на котором должно было состояться объявление баллов кандидатам за практическое задание, члены комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы. По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – заявил он. 

Куйбида опубликовал оценки, которые выставил он и его коллеги. 

Драго Кос:

  • Александру Клименко – 18 баллов;
  • Андрею Синюку – 10,5 балла;
  • Екатерине Клименко – 24 баллов;
  • Сергею Савицкому – 16,5 балла.

Нона Цоцория:

  • Александру Клименко – 19,5 балла;
  • Андрею Синюку – 10,5 балла;
  • Екатерине Клименко – 22,5 балла;
  • Сергею Савицкому – 16,5 балла.

Томас Фейерстон:

  • Александру Клименко – 19,5 балла;
  • Андрею Синюку – 9 баллов;
  • Екатерине Клименко – 21 балл;
  • Сергею Савицкому – 13,5 балла.

Роман Куйбида:

  • Александру Клименко – 18,5 балла;
  • Андрею Синюку – 12,5 балла;
  • Екатерине Клименко – 21 балл;
  • Сергею Савицкому – 18 баллов.

В комментариях к этому посту Шабунин поблагодарил Куйбиду за публикацию оценок и комиссию – "за стойкость в 15-месячном марафоне". Активисту предложили тегнуть генпрокурора Ирину Венедиктову. 

Он ответил, что "в этой истории [замглавы Офиса президента Олег] Татаров враг, и, возможно, [глава ОП Андрей] Ермак". 

Скриншот: Roman Kuybida / Facebook
Скриншот: Roman Kuybida / Facebook

Предыдущее заседание должно было состояться 25 ноября, но тоже было сорвано

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, конкурс, Виталий Шабунин, антикоррупционная прокуратура, САП, Роман Куйбида, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
"Орешек класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку
  Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке
  Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке
"Телки огонь!", "Зарядка для хвоста". Потап обнародовал горячие ролики с девушками
"Телки – огонь!", "Зарядка для хвоста". Потап обнародовал горячие ролики с девушками
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Интересно, Светлана когда-нибудь улыбается?" Лобода оголило бедро в красном платье
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Милый красивый ангел". Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (109866)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (87702)
3
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (74117)
4
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (66322)
5
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (65961)
6
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (56017)
7
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44564)
8
"Враскоряку", "Ну и поза". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах (44057)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS