"В этой истории Татаров враг". Шабунин сообщил об очередном срыве заседания комиссии по отбору главы САП. Ее члены обнародовали оценки

"Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы за практическое задание (состоявшееся месяц назад), а также назначать дату собеседования с двумя финалистами. Конкурс длится уже 15 месяцев", – отметил Шабунин. По его данным, Офис президента намерен фальсифицировать конкурс.

Заседание перенесли на 6-е и 7 декабря, проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. Это сообщение появилось на сайте ОГП, когда в Zoom для заседания собрались почти все члены комиссии, написал в Facebook один из членов комиссии Роман Куйбида.

По его словам, на заседании был бы кворум. Настоящие причины отсрочки непонятны, уточнил Куйбида.

"В связи с неожиданной и безосновательной отменой заседания конкурсной комиссии по отбору руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на котором должно было состояться объявление баллов кандидатам за практическое задание, члены комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы. По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – заявил он.

Куйбида опубликовал оценки, которые выставил он и его коллеги.

Драго Кос:

Александру Клименко – 18 баллов;

Андрею Синюку – 10,5 балла;

Екатерине Клименко – 24 баллов;

Сергею Савицкому – 16,5 балла.

Нона Цоцория:

Александру Клименко – 19,5 балла;

Андрею Синюку – 10,5 балла;

Екатерине Клименко – 22,5 балла;

Сергею Савицкому – 16,5 балла.

Томас Фейерстон:

Александру Клименко – 19,5 балла;

Андрею Синюку – 9 баллов;

Екатерине Клименко – 21 балл;

Сергею Савицкому – 13,5 балла.

Роман Куйбида:

Александру Клименко – 18,5 балла;

Андрею Синюку – 12,5 балла;

Екатерине Клименко – 21 балл;

Сергею Савицкому – 18 баллов.

В комментариях к этому посту Шабунин поблагодарил Куйбиду за публикацию оценок и комиссию – "за стойкость в 15-месячном марафоне". Активисту предложили тегнуть генпрокурора Ирину Венедиктову.

Он ответил, что "в этой истории [замглавы Офиса президента Олег] Татаров враг, и, возможно, [глава ОП Андрей] Ермак".

Скриншот: Roman Kuybida / Facebook

Предыдущее заседание должно было состояться 25 ноября, но тоже было сорвано.