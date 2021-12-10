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Санкции против Тупицкого с Портновым и разговор Зеленского с Байденом. Главное за день

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Байден (слева) и Зеленский (справа) пообщались по телефону
Байден (слева) и Зеленский (справа) пообщались по телефону
Фото: The White House / Flick, president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 9 декабря.

Зеленский и Байден поговорили по телефону

9 декабря состоялся третий телефонный разговор президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он начался он с часовым опозданием – около 20.34 – и продлился полтора часа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что Байден обсудил с Зеленским его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Байден четко сказал Путину, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Среди других тем разговора – вступление Украины в НАТО и помощь Вашингтона Киеву.

США ввели санкции против Тупицкого и Портнова

В санкционный список США попали бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий и его супруга Ольга Тупицкая. В Штатах объяснили, что ограничения применяются "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе".

Также санкции ввели и против бывшего первого замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда. США обвинили Портнов в том, что тот благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.

Суд  окончательно оправдал украинского нацгвардейца Маркива

Верховный кассационный суд в Риме полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к гибели под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Маркив отреагировал на решение суда, заявив, что правда всегда побеждает.

ФСБ обвинила украинское судно в создании "угрозы мореплаванию"

Федеральная служба безопасности России заявила, что военный корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания".

В ООС ответили, что судно не входило в чувствительные зоны, а выполняет задачи в своих территориальных водах. Министр обороны АЛексей Резников назвал заявления ФСБ "очередным вбросом".

Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Ключевым нововведением резолюции стало отражение в ее названии статуса Крыма как временно оккупированного полуострова.

Кроме того, в документе говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы, об ответственности РФ за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также есть требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.

Расследование о дне рождении Ермака

"Украинская правда" опубликовала вторую часть расследования о праздновании главой Офиса президента Андреем Ермаков дня рождения в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Журналисты выяснили, что на праздник приезжали бизнесмен Карл Контрус, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России, а также бизнес-партнер бизнесмена Игоря Коломойского, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса

С 19 декабря полностью вакцинированные украинцы смогут получить 1 тыс. грн. Издание "ГОРДОН" расписало инструкцию, что нужно сделать для получения тих средств и на что их можно будет потратить.

В Украине ожидается потепление

10 декабря в Украине потеплеет – дождь и мокрый снег будут идти только в западной части днем, а ветер изменит направление на юго-восточное, поэтому с юга будет интенсивно поступать тепло. 

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южных областях и в Крыму +10...+15 °С, в западных областях ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С.

Теги: Крым, ООН, погода, санкции, Андрей Портнов, Джо Байден, ФСБ, Владимир Зеленский, Виталий Маркив, Андрей Ермак, Александр Тупицкий, коронавирус
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