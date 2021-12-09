В Украину идет потепление до +15 °С

Ветер изменит направление на юго-восточное, поэтому с юга будет интенсивно поступать тепло Фото: depositphotos.com

По данным синоптиков, дождь и мокрый снег будут идти только в западной части днем, в Закарпатье – в течение суток. Ветер изменит направление на юго-восточное, 7–12 м/с, днем будет усиливаться до 15–20 м/с, поэтому с юга будет интенсивно поступать тепло.

Вместе с тем, местами еще сохраняются гололед и гололедица, к тому же, из-за тумана будет ухудшена видимость. Днем благодаря повышению температуры и усилению ветра гололедица и снег в некоторых центральных и северных областях начнут стремительно таять.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южных областях и в Крыму +10...+15 °С, в западных областях ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С.