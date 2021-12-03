В ночь на 14 декабря в Украине можно будет наблюдать Геминиды – каждый час будет пролетать около 100 метеоров

Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков, наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) находится в созвездии Близнецов вблизи звезды Кастор.
Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды, сообщала Международная метеорная организация.
Метеоры Геминид отличаются большой яркостью. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).