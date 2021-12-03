В ночь на 14 декабря в Украине можно будет наблюдать Геминиды – каждый час будет пролетать около 100 метеоров

"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 3.00, когда Луна уже зайдет за горизонт", – сообщил астроном, и.о. заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков, наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) находится в созвездии Близнецов вблизи звезды Кастор.

Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды, сообщала Международная метеорная организация.

Метеоры Геминид отличаются большой яркостью. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).