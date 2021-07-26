Над Норвегией прошлой ночью наблюдали необычный метеор

Необычно большой метеор был виден прошлой ночью над большей частью южной Скандинавии и дал мощную вспышку света над Восточной Норвегией. Кроме того, очевидцы слышали издаваемый им громкий звук. Метеор появился в 01.08.47 ночью 25 июля и был виден около пяти секунд.

Предварительные расчеты показывают, что он упал примерно между коммунами Мудум и Лиер. Падение было видно, в частности, из столицы Норвегии Осло и города Трондхейм.

Den ble også fotografert fra Trondheim! pic.twitter.com/Zw2SSW8I4F — astronewth (@astronewth) July 25, 2021

"Результат анализа показывает, что метеор, похоже, не происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как большинство метеоров. Почти вся его орбита расположена внутри Земли, такие небесные тела относят к группе Атона", – говорится в сообщении.

Метеор создал мощную ударную волну, которую многие почувствовали. Эта ударная волна также была обнаружена сейсмическими станциями, когда он ударился о землю, что позволило определить возможное место падения, независимо от видеонаблюдений.

Сообщений о травмах или повреждениях не поступало.