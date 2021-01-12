Над российской Камчаткой взорвался метеорит. Видео

Ученые филиала по данным инфразвуковой станции в поселке Начики выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 22.09 по киевскому времени. Перед разрушением он двигался в плотных слоях атмосферы 55 секунд.

По предварительной оценке сигнала исследователи предположили, что диаметр космического объекта был менее 10 метров. Энергия взрыва находилась в пределах от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте, пояснили специалисты.

Директор филиала Данила Чебров подтвердил, что на видео запечатлен метеорит, сигналы которого обнаружили камчатские ученые.