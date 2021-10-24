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Астрономы обнаружили самую молодую экзопланету

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Открытие сделали в обсерватории Кека, которая расположена на пике горы Мауна-Кеа
Открытие сделали в обсерватории Кека, которая расположена на пике горы Мауна-Кеа
Фото: W. M. Keck Observatory

Международная группа ученых во главе с преподавателями, студентами и выпускниками Гавайского университета Маноа открыла самую молодую экзопланету. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба обсерватории Кека.

"Тысячи планет были обнаружены вокруг других звезд, но эту отличает то, что она недавно сформировалась и ее можно наблюдать напрямую. Планета, названная 2M0437b, присоединяется к горстке объектов, расширяющих наше понимание того, как планеты формируются и изменяются со временем, помогая пролить новый свет на происхождение Солнечной системы и Земли", – отметили астрономы.

По словам профессора Гавайского университета Маноа Эрика Гайдоса, это открытие пополнило список планет, которые можно наблюдать с помощью телескопов.

Обсерватория Кека расположена на пике горы Мауна-Кеа (4145 метров над уровнем моря) на острове Гавайи (США).

Контекст:

Экзопланеты – планеты, находящиеся вне Солнечной системы. Долгое время они были недоступны для обнаружения, их смогли открывать благодаря усовершенствованным научным методам. Первая экзопанета была обнаружена в конце 1980 годов.

По состоянию на 7 августа 2021 года подтверждено существование 4812 экзопланет в 3558 планетных системах.

Теги: США, космос, ученые, телескоп, экзопланета, Гавайи, астрономы, обсерватория, открытие
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