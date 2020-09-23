Ученые открыли экзопланету с периодом обращения 3,14 дня

Американские ученые обнаружили новую планету вне Солнечной системы, которая обращается вокруг своей звезды каждые 3,14 дня со скоростью 81 км в секунду.

Астрономы Массачусетского технологического института открыли экзопланету размером с Землю, которая движется вокруг своей звезды каждые 3,14 дня по орбите, напоминающей универсальную математическую постоянную. Об этом сообщил сайт института 21 сентября.

Новая планета обозначена как K2-315b. По оценкам исследователей, она вращается вокруг холодной звезды с малой массой, размер которой составляет около одной пятой Солнца.

Планета обращается вокруг своей звезды каждые 3,14 дня со скоростью 81 км в секунду.

Сигналы планеты обнаружили в данных, полученных в 2017 году миссией NASA Kepler.

Экзопланеты – планеты, находящиеся вне Солнечной системы. Долгое время они были недоступны для обнаружения, их смогли открывать благодаря усовершенствованным научным методам. Первая экзопанета была обнаружена в конце 1980 годов. По состоянию на сентябрь 2020 года подтверждено существование 4335 экзопланет в 3202 планетных системах.