Ракета Falcon 9, которая вывела на орбиту Crew Dragon, вновь полетела в космос, установив мировой рекорд. Видео
20 июля ракета Falcon 9, созданная компанией SpaceX, вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis II. Запись старта миссии с космодрома на мысе Канаверал в США размещена в YouTube-аккаунте CNET Highlights. После отделения первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане, сообщает сайт SpaceX. Именно эта ракета 30 мая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Таким образом, установлен мировой рекорд по самому быстрому повторному орбитальному запуску космического аппарата – 51 день. Предыдущее достижение принадлежало шаттлу Atlantis и было установлено в 1985 году (54 дня).
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