Гололедица, мокрый снег и туман. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

Ночью и утром в южных и центральных областях Украины ожидается туман Фото: pixabay.com

"6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый")", – сообщили спасатели.

Ночью и утром в южных и центральных областях Украины ожидается туман, видимость 200–500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны", – уточнили в ГСЧС.