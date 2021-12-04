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Из-за непогоды на Западе Украины 130 населенных пунктов остались без света, "Укравтодор" предупреждает о мокрых дорогах

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В "Укравтодоре" сообщили, что расчистили от снега дороги в западных областях
В "Укравтодоре" сообщили, что расчистили от снега дороги в западных областях
Фото: ukravtodor.gov.ua

Из-за сильного ветра обесточено 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах государственного значения в западных областях обеспечен, но покрытие мокрое, водителям следует быть осторожными.

Отмечается, что в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях за последние 12 часов выпало значительное количество осадков в виде дождя со снегом, во Львовской снег продолжает идти.

Теги: погода, ГСЧС, Укравтодор, Львовская область, непогода, Ивано-Франковская область, электроснабжение, снег, осадки, дороги, мокрый снег
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