ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Синоптики пообещали украинцам на выходные похолодание и осадки

Через Украину перемещается холодный атмосферный фронт, он обусловит осадки и похолодание
Через Украину перемещается холодный атмосферный фронт, он обусловит осадки и похолодание
Фото: pixabay.com

Через Украину перемещается холодный атмосферный фронт, который 4 и 5 декабря принесет в страну осадки и похолодание. Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

В субботу фронт достигнет юго–восточных областей, там пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины обещают погоду без осадков с прояснениями и морозную ночь.

"Такие процессы – сначала мокрый снег, образование луж, а затем снижение температуры до мороза – приведут к образованию гололедицы, поэтому жители запада, севера и центра, будьте сегодня вечером и завтра в течение суток очень внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах", – отметили в посте.

4 декабря днем в южных и восточных областях облачная погода, дождь с мокрым снегом, ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму ночью +4...+9 °С, днем +10...+15 °С. На остальной территории переменная облачность без осадков, ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской обалстях небольшой мокрый снег, ветер переменных направлений, 3–8 м/с; на дорогах гололедица. В Закарпатье и Прикарпатье местами +10...+15 °С, в большинстве центральных областей 0...-5 °С, днем от -2 °С до + 3 °С.

"5 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью на юго-востоке мокрый снег, днем на западе небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура ночью -1...-6 °С, днем +3...-2 °С, в южной части +2...+7 °С", – сообщили синоптики.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/2564956220307766/

Теги: Украина, погода, похолодание, дожди, Укргидрометцентр, гололед, морозы, осадки, синоптики, прогноз погоды, мокрый снег, ветер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти голодоморов проходила вечеринка блогеров
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти голодоморов проходила вечеринка блогеров
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (119171)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (97325)
3
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (71391)
4
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (68090)
5
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (66734)
6
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (45610)
7
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44802)
8
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой (39309)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS