Синоптики пообещали украинцам на выходные похолодание и осадки

В субботу фронт достигнет юго–восточных областей, там пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины обещают погоду без осадков с прояснениями и морозную ночь.

"Такие процессы – сначала мокрый снег, образование луж, а затем снижение температуры до мороза – приведут к образованию гололедицы, поэтому жители запада, севера и центра, будьте сегодня вечером и завтра в течение суток очень внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах", – отметили в посте.

4 декабря днем в южных и восточных областях облачная погода, дождь с мокрым снегом, ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С. В Крыму ночью +4...+9 °С, днем +10...+15 °С. На остальной территории переменная облачность без осадков, ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской обалстях небольшой мокрый снег, ветер переменных направлений, 3–8 м/с; на дорогах гололедица. В Закарпатье и Прикарпатье местами +10...+15 °С, в большинстве центральных областей 0...-5 °С, днем от -2 °С до + 3 °С.

"5 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью на юго-востоке мокрый снег, днем на западе небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура ночью -1...-6 °С, днем +3...-2 °С, в южной части +2...+7 °С", – сообщили синоптики.