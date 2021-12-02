В Киеве за осень выпало 36% климатической нормы осадков

За сентябрь – октябрь в Киеве выпало 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы.

"Средняя температура воздуха нынешней осенью составила +8,9 ºС, на 0,2 °С выше климатической нормы. В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд", – отметили в климатологи.

Самым холодным днем осени в Киеве стало 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -7,1 °С, а самым теплым – 13 сентября, максимальная температура в этот день достигла +27 °С.