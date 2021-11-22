В Украину идет холод из Скандинавии – Укргидрометцентр

"На этой неделе снова ожидаем динамическую синоптическую ситуацию и довольно резкие погодные изменения. Итак, хотя сегодня погода по всем областям все еще теплая и комфортная, уже завтра резко похолодает", – отмечается в посте.

Холод придет с севера Скандинавии. Во многих областях Украины во вторник возможен мокрый снег. Однако к концу недели в Украине станет теплее.

"Завтра в Украине, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с", – рассказали синоптики.

Температура ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С, в Закарпатье +3...+8 °С, в южных областях ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.



