"Переходный месяц". В Укргидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

"Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, начинающегося после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 °С в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, в Закарпатье и юге страны – во второй декаде ноября)", – уточнили синоптики.

Абсолютный минимум температуры воздуха: -15...-24 °С; в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах: местами -25...-31 °С, на юге Крыма и Одесской области: -8...-13 °С.

Абсолютный максимум температуры воздуха: +16...+24 °С; в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму: местами +25...+29 °С.

Среднее месячное количество осадков в ноябре – 35–63 мм; в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье: местами 70–108 мм (на высокогорье – до 135 мм); в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны: местами 29–34 мм.