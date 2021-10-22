"Можно не подбрасывать листья для эффектного фото – ветер за вас постарается". Синоптик рассказала о погоде в Украине

В Украине похолодает, но к концу следующей недели установится теплая погода Фото: pixabay.com

"Дожди в субботу возможны – от Харьковской, Сумской областей через центральную часть в Одесскую область. Может затронуть влагой Волынь, Ровенскую область, северные районы Киевской и Черниговской областей. Поздно вечером завтра в Луганской и Донецкой областях также небольшие дожди", – отметила Диденко.

В воскресенье небольшие дожди вероятны на северо-востоке Украины. Температура воздуха будет снижаться, 24 октября в Украине прогнозируют + 5...+10 °C, на юге до +12 °C.

"Ветер с западного будет переходить на северо-западный и будет оставаться, может, и не штормовым, но резким, сильным", – уточнила специалист.

Она добавила, что в Киеве в выходные не ожидают существенных осадков, но будет дуть порывистый ветер.

"Можно не подбрасывать листья для эффектного фото – ветер за вас постарается... Понедельник – вторник удержат статус-кво домашних теплых штанов с начесом, будет очень холодная погода, ночью до минусов", – рассказала синоптик.

С середины следующей недели температура воздуха начнет повышаться, к ее концу в Украину вернется теплая погода, местами прогреется до +18 °C.

"Следующие выходные, завершение месяца, 30–31 октября, обещают, по предварительным прогнозам, роскошную погоду", – резюмировала Диденко.