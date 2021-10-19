В Украину идет потепление – синоптик

"К нам идет потепление! Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре воздуха +12 ºC... +16 ºC, на западе Украины – даже до +18 ºC! Холод еще задержится на востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем +7 ºC... +11 ºC. В дальнейшем, 21–22 октября, теплая погода охватит практически всю нашу территорию, а в западных областях даже вероятны местами +19 ºC... + 22 ºC!" – написала Диденко.

Также, по словам синоптика, в Украине ожидается сильный ветер 20 октября в западных и северных областях, а в следующие дни – почти по всей территории Украины.

"Из-за сильного влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны, разве что в среду залетный атмосферный фронт может черкнуть немного дождя где-то в западных областях", – добавила она.

В то же время Диденко сообщила, что 23–24 октября в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения.



