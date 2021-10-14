В конце недели вернется ясная погода – Укргидрометцентр

"В конце недели снова ожидаем ясную погоду в большинстве областей. А вот температура воздуха в ближайшее время существенно меняться не будет. В следующие трое суток в Украине погода без существенных осадков, лишь 15 октября в южной части небольшой дождь. Ночью и утром 15 октября в западных, 16 октября в центральных областях местами туман", – отметили синоптики.

Ветер юго-западный, в южных и восточных областях – северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью от +4 °C до -1 °C (на юге 15 октября +4...+9 °C, 16 октября +1...+6 °C), днем +9...+14 °C (в Крыму, а 16 октября и на Закарпатье +12...+17 °C).

17 октября по всей стране без осадков. Температура ночью 0...+6 °C, днем +8...+14 °C, на крайнем юге страны ночью +3...+9 °C, днем +10..+16 °C.