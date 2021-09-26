На следующей неделе в Украине ожидается сухая погода – синоптик

"С понедельника до следующих выходных – с 27 сентября по 3 октября – в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды. То есть существенных осадков не предвидится. Единственное небольшое исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины – а это Сумская, Харьковская, Полтавская, часть Черниговской и Луганской областей – вероятен небольшой дождь. И все! Затем будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды", – написала она.

По словам Диденко, в Украине днем ожидается температура +13...+18 °C, на юго-западе Украины и в Закарпатье до +18...+22 °C, а ночью – +4...+9 °C, на юге и в Закарпатье – до +12 °C.

"Кто не смог или не успел в эти выходные куда-то поехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать – будет радовать красивая солнечная сухая погода", – написала синоптик.