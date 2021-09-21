В Киеве завершилось метеорологическое лето. Оно длилось 128 дней – обсерватория Срезневского

По данным обсерватории, 19 сентября в Киеве началась метеорологическая осень.

"По климатической норме 1991-2020 годов она началась на три дня позже. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 °С и составляла +11,9 °С. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", – говорится в сообщении.

Позже всего метеорологическая осень в Киев пришла в 2020 году –15 октября.

"Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым долгим лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней", – добавили в обсерватории.