Лето 2021 года стало вторым среди самых жарких в Киеве за историю метеонаблюдений

Прошедшее лето стало вторым среди самых жарких в Киеве с 1881 года.
"Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев было омтечено в июле, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет", – отмечается в релизе.
Самый холодный день лета этого года – 1 июня, температура под утро опустилась до +7,4 °С. Самым жарким оказалось 24 июня, когда температура полудня поднялась до +35,5 °С.
За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них – в июне.
Количество осадков за лето составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.
Летние температуры в Украине за 30 лет выросли на 1,5 °C, за это время изменилась климатическая норма, в будущем эта тенденция продолжится. Об этом 25 августа рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.