Лето 2021 года стало вторым среди самых жарких в Киеве за историю метеонаблюдений

За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них – в июне Фото: depositphotos.com

Прошедшее лето стало вторым среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

"Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев было омтечено в июле, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет", – отмечается в релизе.

Самый холодный день лета этого года – 1 июня, температура под утро опустилась до +7,4 °С. Самым жарким оказалось 24 июня, когда температура полудня поднялась до +35,5 °С.

За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них – в июне.

Количество осадков за лето составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.