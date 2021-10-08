Прохладнее, но без осадков. В Укргидрометцентре рассказали о погоде в выходные

"Неизменным спонсором такой погоды выступает антициклон, но будет несколько прохладнее, особенно по ночам, за счет того, что воздушные потоки будут преобладать с северо-востока и принесут прохладную воздушную массу. А если в ночные часы будет ясное небо, столбики термометров могут иногда опускаться до 0 °C, а то и ниже", – отметили синоптики.

Ближайшие трое суток в Украине без осадков, на юге и в Приазовье местами порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью от +4 до -2 °C, в юго-восточной части + 2...+8 °C; днем +9...+15 °C. 9 октября в Закарпатье до +17 °C.