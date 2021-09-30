Синоптик рассказала, когда в Украине ждать потепления

Первая декада октября в Украине будет преимущественно без осадков, отметили в Укргидрометцентре Фотто: depositphotos.com

Об этом "Фактам" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"С 4-го по 7 октября температурный фон может немного измениться и подняться до показателя + 18 °С, а на юге – до +21 °С. То есть первая декада октября будет преимущественно без осадков, температура +10...+18 °С, на юге до 20 °С тепла", – рассказала синоптик.

В общем, в Украине будет спокойная осенняя погода, которая характерна для начала октября, добавила Голеня.

Синоптик Наталья Диденко сообщала в Facebook 30 сентября, что в Украине "октябрь начнется, как завершался сентябрь: будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью".