В ближайшие три дня в Украине похолодает, ночью – до -9 °C – Укргидрометцентр

"Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, за счет чего осадков мы не ожидаем. Мы почувствуем значительное снижение температуры воздуха, особенно ночью. Порывистый ветер, который беспокоил нас предыдущие несколько дней, наконец уменьшит свои скорости", – сказано в прогнозе на 24–26 октября.

Осадков на большей части территории Украины не прогнозируют, исключение – оккупированный РФ Крым, а также южно-восточные регионы страны.

Ветер – преимущественно юго-западный, 5–12 м/с.

"В ближайшие трое суток ожидается понижение температуры: ночью 0...+5 °C, днем +6...+11 °C, в южной части ночью +3...+8 °C, днем +10...+15 °C. 25–26 октября в Украине ночью +1...+5 °C, в Карпатах и восточных областях +6...+9 °C, днем +3...+8 °C, в Закарпатье +9...+14 °C", – говорится в сообщении.