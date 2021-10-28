Видимость на дорогах ухудшится из-за тумана – Укргидрометцентр

29 октября в западных, северных и центральных областях Украины прогнозируют туман Фото: depositphotos.com

"Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200–500 м", – отметили в посте.

Погода будет соответствовать I, "желтому", уровню опасности.

29 октября погоду в Украине будет определять антициклон Rosamunde, поэтому будет преобладать погода без осадков. Синоптики подчеркнули, что видимость на дорогах ухудшится и призвали водителей и пешеходов быть внимательными.

"Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью +3...+8 °C, в Прикарпатье и Закарпатье +1.. -4 °C; днем +10...+15 °C, на западе страны до +18 °C", – отметила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.



