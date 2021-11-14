"Первые осадки маячат с 19 ноября". Украинские синоптики рассказали о погоде

"Ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью от +3 до -2 °С, в восточных областях до -6 °С; днем +2...+7 °С, в Закарпатье и в южной части +6...+11 °С", – отметили синоптики.

Укргидрометцентр также предупредил в Facebook об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана. Видимость составит 200–500 м.

Погода будет соответствовать I, "желтому" уровню опасности.

С 15 ноября в большинстве областей Украины ожидается похолодание, сообщила 12 ноября синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Первые осадки маячат с 19 ноября, со следующей пятницы, как раз на День работников гидрометеорологической службы – в большинстве областей пройдут дождь и снег", – отметила специалист.