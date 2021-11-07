Украинские синоптики прогнозируют дожди, местами – с мокрым снегом

"Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части местами туман", – отметили в посте.

Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С, в южных областях ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С.

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Среднемесячная температура ноября в Украине составляет 0...-4 °С, на Закарпатье и юге страны местами +5...+9 °С.