Ноябрь этого года в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года – климатологи

По данным специалистов, ноябрь этого года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
Самым холодным днем было 17 ноября, когда температура снизилась до -7,1 °С, а самым теплым – 5 ноября, когда температура достигла +15,8 °С.
В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 29 мм осадков, 63% климатической нормы.
"Метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0 °С в сторону понижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября", – уточнили в обсерватории.
Метеорологическая осень в Киеве началась 19 сентября. Сентябрь 2021 года в Киеве был холоднее климатической нормы. Самым теплым днем было 13 сентября (максимальная температура достигла +27 °С), самым холодным – 30 сентября (минимальная температура +3,9 °С).
Синоптики прогнозировали, что осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре.