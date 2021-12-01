Ноябрь этого года в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года – климатологи

По данным специалистов, ноябрь этого года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Самым холодным днем было 17 ноября, когда температура снизилась до -7,1 °С, а самым теплым – 5 ноября, когда температура достигла +15,8 °С.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 29 мм осадков, 63% климатической нормы.

"Метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0 °С в сторону понижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября", – уточнили в обсерватории.