Климатологи рассказали, сколько дней в Киеве не было морозов

Самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902-м и 1945 году Фото: pixabay.com

"25 октября температура воздуха снизилась до -0,5 ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта – 219 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням", – рассказали климатологи.

Самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902-м и 1945 году – 144 дня, самые длинные – 223 дня – в 2008-м и 2013 году.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, официально она начнется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет от 0 °С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", – уточнили в обсерватории.