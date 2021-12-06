Туман, мокрый снег, гололед. Украинские синоптики предупредили о плохой погоде и опасности на дорогах

Синоптики обещают в ближайшие дни высокую влажность и "густую тяжелую облачность практически на голове" Фото: depositphotos.com

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается туман, видимость 200–500 м. В западных и северных областях, в частности в Киеве и Киевской области, возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Синоптики объявили І уровень опасности погодных условий.

В Киевской области также будет дождь, ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура на западе и севере в течение суток от -2 °С до +3 °С, на востоке и юге ночью 0...+7 °С, днем +7...+12 °С.

В Укргидрометцентре предупредили, что непогода может повлиять на движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что снег и дожди ожидаются всю неделю, но в разных областях они распределятся неравномерно. "Погода на этой неделе в Украине ожидается пестрой, как цветовой взрыв у современных художников", – написала она.

Так, в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается мокрый снег. В Кропивницком, в Днепре, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируют дожди разной интенсивности.

"Высокая влажность, густая тяжелая облачность практически на голове, туманы, постоянно меняющаяся фаза осадков, скользкие дороги, колючий резкий воздух – не слишком сейчас оптимистичная метеокартинка", – подытожила синоптик.

В то же время, согласно прогнозу, в Волынской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях будет сухо. В южных областях – +9...+13 °С, в Крыму +11...+16 °С.