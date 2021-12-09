ФСБ России заявила о корабле ВМС Украины, который движется в сторону Керченского пролива и "создает угрозу мореплаванию"

"9 декабря в 09.12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", – говорится в заявлении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, в 13.45 сопровождающий украинское судно корабль береговой охраны ФСБ России предупредил о "необходимости соблюдения российского законодательства". Служба получила ответ, что следовать корабль через Керченский пролив не планирует.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", – заявили в ФСБ.

В комментарии "РБК-Украина" пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации.