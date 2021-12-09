Верховный кассационный суд в Риме окончательно оправдал украинского нацгвардейца Маркива

"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор, суд последней инстанции оставил решение в силе. Это точка в многолетней борьбе за справедливость! Слава Украине и слава нашим воинам!" – написал он.

Контекст:

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, гражданина РФ Андрея Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.