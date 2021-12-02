Через неделю Верховный кассационный суд в Риме может поставить точку в деле украинского нацгвардейца Маркива

Не исключена вероятность, что суд может отправить дело на повторное рассмотрение Фото: ЕРА

"Ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет быстрым и решение станет известно уже или 9, или 10 декабря. Новых свидетелей заслушивать не будут. Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры при предварительном рассмотрении дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело", – написала Токарюк.

Однако продюсер не исключает вероятности, что суд может отправить дело на повторное рассмотрение.

Кроме того, по словам Токарюк, на днях на пресс-конференции представители обвинения заявили, что в зависимости от решения кассационного суда могут потребовать создания комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть отношения Рима с Киевом.