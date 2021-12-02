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Через неделю Верховный кассационный суд в Риме может поставить точку в деле украинского нацгвардейца Маркива

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Не исключена вероятность, что суд может отправить дело на повторное рассмотрение
Не исключена вероятность, что суд может отправить дело на повторное рассмотрение
Фото: ЕРА

Через неделю Верховный кассационный суд в Риме должен вынести решение по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к гибели под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Об этом 2 декабря написала в Facebook продюсер фильма The Wrong Place о деле Маркива Ольга Токарюк, сообщает "Украинская правда".

"Ожидается, что рассмотрение дела Маркива третьей инстанцией будет быстрым и решение станет известно уже или 9, или 10 декабря. Новых свидетелей заслушивать не будут. Обычно кассационный суд рассматривает, были ли нарушения процедуры при предварительном рассмотрении дела, и на основе этого принимает решение. Суд может подтвердить приговор апелляции и закрыть дело", – написала Токарюк.

Однако продюсер не исключает вероятности, что суд может отправить дело на повторное рассмотрение.

Кроме того, по словам Токарюк, на днях на пресс-конференции представители обвинения заявили, что в зависимости от решения кассационного суда могут потребовать создания комиссии в итальянском парламенте, чтобы пересмотреть отношения Рима с Киевом.

Контекст:

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, гражданина РФ Андрея Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Теги: Славянск, приговор, апелляция, обвинение, Виталий Маркив, Андреа Роккелли, суд
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